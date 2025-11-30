F1 errore McLaren Verstappen trionfa e riapre il mondiale | Ferrari non ci siamo

Per la prima volta dal 2010, il vincitore del mondiale piloti di Formula 1 si deciderà nell’ultima gara della stagione, il prossimo fine settimana ad Abu Dhabi. Il Gran Premio del Qatar aveva offerto a Lando Norris la possibilità di portarsi a casa il primo titolo piloti in carriera ma il pilota della McLaren è stato danneggiato da un errore di strategia della scuderia di Woking, finendo solo quarto. Altrettanto deluso il suo compagno di squadra Oscar Piastri, anche lui attardato dalla strategia del team Papaya ed incapace di avvicinarsi alla Red Bull dell’olandese nel finale di gara. Grande soddisfazione sia per Carlos Sainz, che riporta la Williams sul podio dopo l’exploit di Baku, che per Kimi Antonelli: il bolognese ha resistito a lungo agli attacchi di Lando Norris e, alla fine, viene superato ad un giro dalla bandiera a scacchi, finendo quinto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, errore McLaren, Verstappen trionfa e riapre il mondiale: Ferrari, non ci siamo

