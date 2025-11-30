F1 Charles Leclerc | Dispiace molto aver creato delle false aspettative

Charles Leclerc ha concluso all’ottavo posto il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. L’ennesimo week end problematico per il monegasco e la Ferrari nel suo complesso, vista la 12ma posizione con cui ha terminato la sua gara l’altro ferrarista, Lewis Hamilton. Un progetto SF-25 sbagliato, abbandonato per stessa ammissione della scuderia di Maranello a fine aprile. Vero è che dover fare i conti con risultati così deludenti è difficile da mandare giù, in considerazione del fatto che la Rossa non potrà ambire alle prime tre posizioni del campionato costruttori: “ Mi fa molto male, mi dispiace tantissimo creare false aspettative. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Dispiace molto aver creato delle false aspettative”

