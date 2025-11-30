F1 Carlos Sainz | Abbiamo colto la possibilità sono al settimo cielo Non me lo aspettavo

Con grande sorpresa Carlos Sainz ha centrato la terza posizione in occasione del GP del Qatar, penultimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 appena andato in archivio presso l'iconico circuito di Losail. Grande prestazione per lo spagnolo, il quale ha confezionato la strategia perfetta pescando un jolly poco pronosticabile Nello specifico il pilota della Williams ha ceduto il passo alla ferocia di Max Verstappen, il quale ha riaperto ancora una volta la discussione in ottica titolo precedendo la McLaren di Oscar Piastri. Una volta arrivato al parco chiuso, l'iberico ha commentato con grande soddisfazione quanto faatto: " Sono felicissimo, fiero del team e di quanto fatto.

