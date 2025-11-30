F1 a Lusail non si sorpassa e dalla McLaren attaccano | Verstappen farà il kamikaze in curva 1
C’è aria frizzante nel paddock di Lusail in vista dell’attesissimo Gran Premio del Qatar di oggi, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo tante settimane di amichevoli pacche sulle spalle e di “ vogliamoci tutti bene”, le polemiche sono deflagrate in maniera evidente nelle ultime ore. La Sprint Race disputata ieri, vinta d’autorità da Oscar Piastri, ha aperto un vero e proprio “Vaso di Pandora” che ha travolto, e sta travolgendo, tutto e tutti. Ma, come sempre, andiamo con ordine. Nelle dichiarazioni post-gara si è partiti con Lando Norris che ha accusato Max Verstappen, senza mezzi termini, di dire solo sciocchezze e di parlare spesso di cose altrui che non conosce. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
MAX FA QUEL CHE PUÒ, MA GIOISCE SOLO PIASTRI Come in molti si aspettavano, Lusail non offre un grande spettacolo nella Sprint che viene vinta senza difficoltà da Piastri, ora a -22 da Norris. Lando è 3° dietro Russell, ma davanti a Verstappen che co - facebook.com Vai su Facebook
F1, a Lusail non si sorpassa e dalla McLaren attaccano: “Verstappen farà il kamikaze in curva 1” - C'è aria frizzante nel paddock di Lusail in vista dell'attesissimo Gran Premio del Qatar di oggi, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di ... Da oasport.it
F1 | Lusail, LIbere 1: si rivede Piastri davanti a Norris, solo 6° Verstappen - Partono forte le McLaren, che occupano subito le prime due posizioni con l'australiano davanti al leader del Mondiale. Riporta it.motorsport.com
Stella: “Qatar adatto a noi, entrambi i piloti meritano la possibilità di lottare per il titolo” - Nonostante la doppia squalifica a Las Vegas Lando Norris e la McLaren hanno comunque la possibilità di chiudere i conti in Qatar ... Lo riporta formulapassion.it