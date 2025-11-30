Ex Milan Boateng | Barcelona? Se Messi avesse detto di no il trasferimento non sarebbe mai avvenuto

L'ex Milan Kevin-Prince Boateng svela un retroscena sul suo trasferimento al Barcellona: l'ultima parola spettava a Leo Messi. Ecco le sue dichiarazioni al podcast 'Unscripted'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Boateng: “Barcelona? Se Messi avesse detto di no, il trasferimento non sarebbe mai avvenuto”

