Una ex concorrente del Grande Fratello finisce al centro delle polemiche dopo aver pubblicato una lista di regali, indicando ciò che desidera e ciò che non accetta. Tutto ciò ha scatenato un vero e proprio uragano tra i suoi fan! Leggi anche: Grande Fratello, concorrente nei guai per colpa del fratello che pronuncia frasi vergognose: ecco chi è Una ex protagonista del Grande Fratello è finita sotto i riflettori per un’iniziativa natalizia che ha immediatamente acceso il dibattito online. La modella, molto seguita sui social, ha scelto infatti di pubblicare una lista dettagliata di oggetti da acquistare per la sua nuova casa, invitando i follower a scegliere un regalo per lei in vista delle festività. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ex concorrente del Grande Fratello chiede regali ai fan: ecco la lista delle cose che vuole e non vuole, è bufera