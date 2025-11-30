Ex centro disabili occupato un’altra volta | 4 sgomberati
A volte ritornano. I Falchi trovano un edificio comunale trasformato in rifugio abusivo. Con 4 persone che ne a avevano fatto il proprio alloggio. Tutto già visto? Sì, perché l’edificio occupato è quello che era già stato sgomberato a ottobre e che un tempo era sede del Cse, Centro socio educativo destinato a ragazzi disabili, gestito dalla cooperativa sociale L’Iride in via Boccaccio 8. Ormai dismesso dopo che un alluvione aveva costretto mesi fa la cooperativa a a restituirlo al Comune, continua però a fare molta gola ai clochard. L’intervento del Nucleo Intervento Rapido Motociclisti della polizia locale si è dunque immandabilmente concluso con uno sgombero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
