Evelina Sgarbi la verità sul papà | il tentato suicidio ed il matrimonio spostato

Ospite a Verissimo, Evelina Sgarbi ha dato le ultime news sul padre, rivelando che alla sua battaglia legale si è aggiunto suo fratello Carlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Evelina Sgarbi la verità sul papà: il tentato suicidio ed il matrimonio spostato

Altre letture consigliate

La lotta per la salute di suo padre la rende sempre più decisa e combattiva. A #Verissimo, Evelina Sgarbi. - facebook.com Vai su Facebook

#Verissimo: Evelina Sgarbi torna da Silvia Toffanin. Tutti gli ospiti del weekend Attesi nel talk del weekend di Canale 5 anche Eda Ece (Forbidden Fruit), Roberto Bolle e Asia Argento. Ecco tutti gli ospiti Vai su X

Evelina Sgarbi a 'Verissimo': il “no” al Grande Fratello e i rapporti col padre Vittorio - Milano, 24 ottobre 2025 – Sarà in studio tra gli ospiti di Silvia Toffanin il più giovane dei figli di Vittorio Sgarbi che negli ultimi tempi è stata al centro delle polemiche per un duro scontro con ... Si legge su quotidiano.net

Evelina Sgarbi a Verissimo, lo sfogo sulla salute del padre: “L’ho visto magro, sporco e lobotomizzato” - C’è dolore e incredulità nelle parole di Evelina Sgarbi, la figlia minore di Vittorio Sgarbi, che da settimane porta avanti una battaglia complessa, familiare e giudiziaria, per chiedere che venga ... Lo riporta dilei.it

Evelina Sgarbi: «Mio padre Vittorio è un'altra persona, del tutto manipolato. Non tornerà più come prima» - C'è grande amarezza nelle parole di Evelina Sgarbi, figlia del critio d'arte e politico Vittorio Sgarbi, nell'intervista rilasciata a Verissimo. Scrive ilgazzettino.it