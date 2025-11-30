Estra è una domenica da dentro o fuori Di nuovo tutti sotto esame contro Cento

L’Estra, questa sera contro Cento (Lumosquare ore 18), è attesa al primo vero grande esame della stagione. Già perché una cosa è sicura: tutti sono sotto osservazione, nessuno escluso. C’è bisogno di dare una svolta a questo campionato e non sarà sufficiente una botta d’orgoglio o una vittoria conquistata magari con le unghie e con i denti per cancellare di colpo tutti i problemi. Prendersi i due punti in palio contro Cento rappresenta l’obiettivo più importante a breve termine visto la classifica, ma vincere non vorrà dire aver superato l’esame. Pistoia deve avere continuità di risultati e al gioco per non trovarsi ogni settimana al solito punto, con gli stessi problemi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

