Estorsione ai genitori Pretende i soldi Allontanato dal gip
Venerdì pomeriggio la squadra Mobile ha notificato un divieto di avvicinamento ai genitori a un 42enne ravennate indagato per lesioni ed estorsione nei loro confronti. In particolare l’uomo è accusato di avere picchiato il padre (prognosi di oltre 20 giorni) e di avere preteso denaro da lui e dalla madre. I due, a causa dell’azione violenta del figlio, gli avevano consegnato in totale nell’ultima occasione alcune decine di euro. L’indagine è scattata dalla richiesta di intervento al numero di emergenza dei genitori stessi. La Mobile, su delega della procura, ha poi svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la vicenda accertando la condotta violenta del figlio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
