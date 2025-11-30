Estati sempre più calde e lunghe 42 giorni in più entro il 2100

C’è chi preferisce l’inverno e chi preferisce la stagione estiva, e poi c’è chi vuole fare l’alternativo e dice di amare l’autunno o la primavera, anche se ormai non esistono più. Difficile però dire che gli amanti del caldo vorrebbero che l’estate durasse ancora di più, eppure questa sembra essere la strada che stiamo intraprendendo. Le estati europee stanno infatti diventando sempre più lunghe, ma soprattutto più calde. Ed è qui che cambia tutto. Secondo una nuova ricerca condotta dal Dipartimento di Geografia del Royal Holloway, gli attuali modelli di calore imitano quelli di millenni fa e potrebbero essere un segno di giornate ancora più calde in arrivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Estati sempre più calde e lunghe, 42 giorni in più entro il 2100

