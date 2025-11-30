Esposito premiato con Ausilio con una nuova onorificenza! I dettagli della premiazione dei due nerazzurri
Inter News 24 Esposito vince un nuovo premio insieme al direttore sportivo Ausilio! Le ultime sul giovanissimo centravanti nerazzurro. Riconoscimenti per il Direttore Sportivo e l’attaccante nerazzurro – Piero Ausilio, Direttore Sportivo dell’Inter, e Pio Esposito, attaccante nerazzurro, hanno ricevuto prestigiosi premi per la stagione 202425. Durante la cerimonia del “Manlio Scopigno”, Ausilio è stato insignito del titolo di “Manager of the Year”, mentre Esposito ha ricevuto il riconoscimento di “Miglior Giocatore della Serie B”. Premi per Ausilio e Esposito – Piero Ausilio è stato premiato per il suo straordinario lavoro nel mercato e nella gestione della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Riconoscimenti per Ausilio e Pio Esposito Inter pigliatutto al Premio Scopigno - facebook.com Vai su Facebook
Pio Esposito, classe 2005, ha vinto il Best Italian Golden Boy, premio di Tuttosport destinato al miglior U21 azzurro ? Vai su X
Pio Esposito è il volto della nuova Inter - Pio Esposito rispetta alla perfezione i parametri della nuova filosofia dell'Inter, che vuole puntare sui giovani di talento. Come scrive sport.sky.it
Ausilio: "Pio Esposito ci ha fatto cambiare il mercato. Neymar? Una ca...ta" - "Neymar mai offerto all’Inter" Secondo alcuni rumors di mercato gli agenti di Neymar (che dal primo gennaio sarà svincolato, scadendo il contratto col Santos) prima dell’estate avrebbero offerto il ... Si legge su sport.sky.it