Esposito premiato con Ausilio con una nuova onorificenza! I dettagli della premiazione dei due nerazzurri

Inter News 24 Esposito vince un nuovo premio insieme al direttore sportivo Ausilio! Le ultime sul giovanissimo centravanti nerazzurro. Riconoscimenti per il Direttore Sportivo e l’attaccante nerazzurro – Piero Ausilio, Direttore Sportivo dell’Inter, e Pio Esposito, attaccante nerazzurro, hanno ricevuto prestigiosi premi per la stagione 202425. Durante la cerimonia del “Manlio Scopigno”, Ausilio è stato insignito del titolo di “Manager of the Year”, mentre Esposito ha ricevuto il riconoscimento di “Miglior Giocatore della Serie B”. Premi per Ausilio e Esposito – Piero Ausilio è stato premiato per il suo straordinario lavoro nel mercato e nella gestione della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

