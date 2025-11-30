Esplosione davanti a un palazzo popolare a Piedimonte San Germano
Paura ieri sera a Piedimonte San Germano (Frosinone), dove verso le 20 di domenica sera in viale Tiziano al civico 17, ignoti hanno fatto esplodere quella che sembra essere una bomba carta davanti al portone d’ingresso del condominio delle case popolari. La deflagrazione ha provocato la rottura. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
