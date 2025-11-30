Esonero Chivu il tecnico dell’Inter rischia grosso? La situazione non lascia dubbi!

Calcionews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Chivu, il tecnico dellInter rischia grosso? Ecco la situazione attuale della squadra nerazzurra La sfida all’Arena Garibaldi arriva in un momento decisivo per l’Inter e per Cristian Chivu, al centro del dibattito mediatico dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid. Pur non essendo una gara da dentro o fuori, il confronto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

esonero chivu il tecnico dell8217inter rischia grosso la situazione non lascia dubbi

© Calcionews24.com - Esonero Chivu, il tecnico dell’Inter rischia grosso? La situazione non lascia dubbi!

Argomenti simili trattati di recente

esonero chivu tecnico dell8217interInter: confronto tra dirigenza, squadra e tecnico negli spogliatoi. Chivu: “Ho detto quello che c’era da dire” - Così Cristian Chivu ai microfoni di Prime Video a proposito del confronto avuto con squadra e dirigenza dopo la ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

L’esonero di Chivu prende quota: la doppia vittoria non basta - L’Inter è reduce da due successi di fila ottenuti tra Champions e campionato contro Ajax e Sassuolo. Scrive calciomercato.it

Chivu, conferenza show: la battuta sul lavoro che fa ridere tutti e quella risposta a Marotta... - Il tecnico dell'Inter, con tono di voce decisamente alto, quando gli viene chiesto come si riparte dopo una ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Esonero Chivu Tecnico Dell8217inter