Esonero Chivu il tecnico dell’Inter rischia grosso? La situazione non lascia dubbi!

Esonero Chivu, il tecnico dell’Inter rischia grosso? Ecco la situazione attuale della squadra nerazzurra La sfida all’Arena Garibaldi arriva in un momento decisivo per l’Inter e per Cristian Chivu, al centro del dibattito mediatico dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid. Pur non essendo una gara da dentro o fuori, il confronto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Esonero Chivu, il tecnico dell’Inter rischia grosso? La situazione non lascia dubbi!

Tifosi dell'Inter attaccano Chivu sul web, c'è chi già ne chiede l'esonero - facebook.com Vai su Facebook

Inter: confronto tra dirigenza, squadra e tecnico negli spogliatoi. Chivu: “Ho detto quello che c’era da dire” - Così Cristian Chivu ai microfoni di Prime Video a proposito del confronto avuto con squadra e dirigenza dopo la ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

L’esonero di Chivu prende quota: la doppia vittoria non basta - L’Inter è reduce da due successi di fila ottenuti tra Champions e campionato contro Ajax e Sassuolo. Scrive calciomercato.it

Chivu, conferenza show: la battuta sul lavoro che fa ridere tutti e quella risposta a Marotta... - Il tecnico dell'Inter, con tono di voce decisamente alto, quando gli viene chiesto come si riparte dopo una ... Da corrieredellosport.it