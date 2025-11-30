Esclama tr**a durante l' assemblea contro la violenza sulle donne bufera sul consigliere comunale Felice Caracciolo
Ha sbottato con un insulto volgare e sessista durante la seduta del Consiglio comunale di Bologna dedicata proprio alla violenza contro le donne e alla giornata internazionale del 25 novembre. Nella bufera è finito il consigliere comunale Felice Caracciolo (Forza Italia), che ha esclamato “tr**a”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
