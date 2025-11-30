Esce di scena Yermak inviso agli Usa quanto agli ucraini
Oggi la delegazione ucraina sarà in Florida per incontrare la controparte Usa e tentare di trovare un accordo sui termini per la fine della guerra. Il comando della squadra di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Colpo di scena al Brunello. Ciuffi esce dalla lotta al titolo con una toccata decisiva! Tutti i dettagli nell'articolo Vai su X
Consiglio regionale della #Calabria: esce di scena ufficialmente Pasquale Tridico, stanziati 10 milioni per la ricostruzione dell’auditorium Calipari - facebook.com Vai su Facebook