Era ricercata da sette anni | i carabinieri arrestano una latitante di 44 anni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnai di Parma, hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo di carcerazione a carico di una 44enne dell'est Europa, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Roma.

La settimana dello shopping col Black Friday, acquisti per sette marchigiani su dieci. Lo rivela l'indagine di Confcommercio Marche. Tra i prodotti più ricercati, elettrodomestici e articoli di elettronica.

Presa "primula rossa" condannata per furto e ricercata da 7 anni: fermata in via Ferrarini su un'auto insieme a un uomo. 44enne arrestata e portata in carcere - La 44enne era stata condannata, a seguito di una sentenza passata in giudicato, alla pena complessiva di 1 anno, 5 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 300 euro, per un f ...

Ricercato da 7 anni per tentato stupro arrestato a Ventimiglia - La Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha portato a termine un'importante operazione, individuando e arrestando un latitante ricercato da sette anni.