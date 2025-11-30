Entra al bar ubriaco e semina il caos danneggia i locali e poi aggredisce i carabinieri | 24enne arrestato
È entrato ubriaco in un bar di Fidenza, avrebbe iniziato a minacciare i clienti e a danneggiare il locale, con calci e pugni. Poi, all'arrivo dei carabinieri, avrebbe preso a testate il muro, per poi colpire i militari con calci e pugni. Un 24enne straniero è stato bloccato e arrestato nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Notte di paura a Melfi: tunisino ubriaco attacca giovani con pietre Nella notte tra il 28 e il 29 novembre, attimi di terrore si sono vissuti a Melfi, nella zona della stazione, quando un tunisino in stato di ebbrezza ha scatenato il panico lanciando pietre contro un gr - facebook.com Vai su Facebook
Guardea, ubriaco semina il panico al bar e aggredisce i carabinieri costretti a chiedere rinforzi - Minaccia la giovane barista, che rischia di essere colpita con una zuccheriera di porcellana, e poi prende a calci e pugni i due carabinieri che sono intervenuti per riportare la calma nel ... Secondo ilmessaggero.it
Ubriaco semina il panico al Marecchia Dream Fest: in manette - Ha seminato il caos tra il pubblico del Marecchia Dream Fest, il ‘concertone’ del 1° maggio svoltosi l’altro ieri al parco XXV aprile, arrivando persino ad ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it