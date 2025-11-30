Entra al bar ubriaco e semina il caos danneggia i locali e poi aggredisce i carabinieri | 24enne arrestato

Parmatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È entrato ubriaco in un bar di Fidenza, avrebbe iniziato a minacciare i clienti e a danneggiare il locale, con calci e pugni. Poi, all'arrivo dei carabinieri, avrebbe preso a testate il muro, per poi colpire i militari con calci e pugni. Un 24enne straniero è stato bloccato e arrestato nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

