Energia a Napoli un convegno sulle comunità termiche e la geotermia

Svimez, Club Atlantico Napoli, Università Parthenope, Unione Geotermica Italiana, Ordine dei Geologi della Campania organizzao il convegnoComunità Energetiche Termiche e Geotermia a bassa profondità – L’esperienza Europea – Opportunità di sviluppo per il territorio e di risparmio per la collettività”, che si terrà a Napoli, presso Villa Doria D’Angri (g.c.), in via Francesco Petrarca 80, il 4 dicembre 2025. Il convegno gode del patrocinio del Comune di Napoli e dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. I lavori inizieranno alle ore 9:00 e si concluderanno alle 16:00, con due brevi intervalli. In allegato è disponibile il Programma della giornata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

