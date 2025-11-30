Emporio Armani Explorer Stile contemporaneo dinamismo e affidabilità
Dinamismo, stile ed eleganza. La collezione autunnoinverno 2025 di Emporio Armani arricchisce la linea di orologi sportivi Explorer con nuovi colori e funzionalità. I due modelli, Sea Explorer e World Explorer, uniscono affidabilità e precisione ai tratti distintivi del brand e sono pensati per chi conduce una vita dinamica e attiva senza rinunciare allo stile. Il Sea Explorer, conforme alla normativa ISO 6425 e impermeabilità fino a 20 ATM (200 metri), torna in collezione con due nuove varianti cromatiche: una versione con bracciale in acciaio bicolore oroargento e quadrante nero, e una seconda con bracciale in acciaio color argento e quadrante nei toni del blu e dell’arancione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
