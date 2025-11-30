Empoli lezioni sospese al Fermi-Da Vinci | Troppi danni con l’occupazione

Empoli, 30 novembre 2025 – Lezioni sospese domani, lunedì primo dicembre, all’istituto superiore Fermi-Da Vinci di Empoli “per il ripristino, la pulizia e la messa in sicurezza degli ambienti interni ed esterni nei due plessi dell’istituto in seguito all’occupazione studentesca avvenuta dal 24 al 28 novembre”. Una circolare che lascia poco spazio all’immaginazione, l’estrema sintesi di un bilancio da bollettino di guerra: banchi, sedie, cattedre e armadietti rotti “con sostituzioni ancora da quantificare”; serrature delle porte delle classi rotte; vetro dell’armadio, microfono dell’auditorium, due megafoni e cartongesso danneggiati; maniglioni anti-panico da cambiare; recinzioni esterne divelte; e chiavi rubate “compresa quella della cassaforte dove vengono custoditi i diplomi ancora da ritirare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, lezioni sospese al Fermi-Da Vinci: “Troppi danni con l’occupazione”

Leggi anche questi approfondimenti

Scopri il tuo futuro al Liceo Calasanzio di Empoli! Ti aspettiamo alle nostre LEZIONI APERTE l’11 e il 21 novembre, dalle 8:00 alle 13:00 Vivi una mattinata da vero liceale e scopri i nostri indirizzi: Liceo Scientifico Tradizionale Liceo Scientifico Scienz - facebook.com Vai su Facebook

Occupazione Fermi-Da Vinci, sopralluogo del sindaco. I ragazzi: "pareti piene di muffa e soffitti che cedono" - Immagini che parlano da sole: soffitti che cadono a pezzi, scale in rovina, lampadari tenuti insieme da fascette, bagni da incubo e la paura dei ragazzi, ... Scrive gonews.it

Occupazione al Fermi-Da Vinci di Empoli. Gli studenti: "Chiediamo ascolto, dialogo e cambiamento" - Bagni inagibili e senza serrature, problemi strutturali, riscaldamenti non funzionanti e una forte richiesta di dialogo. Segnala gonews.it