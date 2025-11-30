Emmanuel Macron un terremoto | fa affari di nascosto con Putin

Domani, a Parigi, arriverà il presidente Volodymyr Zelensky per la sua decima visita in Francia dall’inizio della guerra in Ucraina. Sarà ricevuto dal presidente francese Emmanuel Macron per discutere sulla «situazione e le condizioni per una pace giusta e duratura, dopo i colloqui di Ginevra e il piano americano», ha fatto sapere ieri l’Eliseo. Macron, si sa, vuole intestarsi la guida della cosiddetta «coalizione di volenterosi», il gruppo di Paesi che sostiene Kiev contro Mosca, e due settimane fa ha promesso 100 Rafale e altro materiale bellico all’esercito ucraino. Ma l’inquilino dell’Eliseo è soprattutto il più aggressivo contro la Russia di Vladimir Putin, «un predatore, un orco alle porte dell’Europa». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Emmanuel Macron, un terremoto: fa affari di nascosto con Putin

Altri contenuti sullo stesso argomento

È stato protagonista della Founding assembly of Europa power initiative, che al Parlamento Europeo con il patrocinio del presidente francese Emmanuel Macron e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente francese Emmanuel #Macron e l'omologo ucraino Volodymyr #Zelensky hanno firmato una lettera di intenti per il futuro acquisto da parte di Kiev di fino a 100 #caccia Rafale, sistemi di difesa antiaerea e droni. Lo rende noto l'Eliseo. Vai su X

Terremoto in Francia: Macron scioglie il parlamento e convoca le elezioni - La Francia è sotto shock: alla vittoria schiacciante, senza appello, del partito di estrema destra di Marine Le Pen alle elezioni europee, ha reagito dopo pochi minuti il presidente sconfitto e ... Riporta huffingtonpost.it

Europee, terremoto in Francia. L'esperto: "Ora dibattito populista tra Macron e Le Pen" - Macron ha sciolto l'Assemblea Legislativa e indetto elezioni lampo dopo la l'ampia sconfitta contro Le Pen emersa dai risultati delle elezioni europee. Come scrive notizie.tiscali.it

Il terremoto francese - «La destra di Marine Le Pen ha il doppio dei voti di Macron», dice Marianella Sclavi, esperta dei processi di ricostruzione e gestione creativa dei conflitti. Come scrive vita.it