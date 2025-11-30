ABBONATI A DAYITALIANEWS Schifani: «Eccellente coordinamento tra istituzioni» Fine della crisi idrica nel Trapanese. L’ emergenza idrica che ha interessato la provincia di Trapani a partire da domani, lunedì 1 dicembre, è ufficialmente rientrata. Lo comunica Salvo Cocina, coordinatore della Cabina di regia regionale e dirigente generale della Protezione civile siciliana, precisando che la fase più critica è stata superata già ieri. Conseguentemente, i turni ordinari di distribuzione dell’acqua sono ripresi e il servizio straordinario di autobotti verrà sospeso. Interventi straordinari e logistica efficiente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Emergenza idrica a Trapani, superata la fase critica