Emergenza idrica a Trapani superata la fase critica
Schifani: «Eccellente coordinamento tra istituzioni» Fine della crisi idrica nel Trapanese. L' emergenza idrica che ha interessato la provincia di Trapani a partire da domani, lunedì 1 dicembre, è ufficialmente rientrata. Lo comunica Salvo Cocina, coordinatore della Cabina di regia regionale e dirigente generale della Protezione civile siciliana, precisando che la fase più critica è stata superata già ieri. Conseguentemente, i turni ordinari di distribuzione dell'acqua sono ripresi e il servizio straordinario di autobotti verrà sospeso. Interventi straordinari e logistica efficiente.
