Emergenza abitativa Raccolta fondi Mano tesa a chi è rimasto senza casa
"Oggi entriamo nel tempo di Avvento, che ci prepara ad accogliere, con attesa, la luce e la speranza del Natale, di Dio che si fa carne in Gesù Bambino, credenti e non credenti, uomini e donne di buona volontà sono invitati ad aprire una porta di speranza a chi ne ha più bisogno". È l’auspicio del direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, che richiama l’attenzione sulla Campagna di raccolta fondi di Avvento a sostegno di quasi 1.500 famiglie in emergenza abitativa nel nostro territorio. La Campagna, dal titolo “C’è un problema grande come una casa. Facciamoci casa”, è promossa dalle otto Diocesi dell’Umbria attraverso la Delegazione Caritas regionale, avviata all’inizio dell’Anno giubilare e proseguirà come “opera segno” di speranza fino alla chiusura dell’anno giubilare il 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
