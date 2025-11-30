Elly soluzione naturale | Manfredi blinda Schlein premier del centrosinistra

Ilmattino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna tessera del Pd, solo un invito accettato volentieri. Ma è chiaro che il sindaco Gaetano Manfredi non poteva non essere alla tre giorni dem di Montepulciano organizzata per blindare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

elly soluzione naturale manfredi blinda schlein premier del centrosinistra

© Ilmattino.it - «Elly soluzione naturale»: Manfredi blinda Schlein premier del centrosinistra

Altre letture consigliate

elly soluzione naturale manfredi«Elly soluzione naturale»: Manfredi blinda Schlein premier del centrosinistra - Ma è chiaro che il sindaco Gaetano Manfredi non poteva non essere alla tre giorni dem di Montepulciano organizzata per ... Da ilmattino.it

elly soluzione naturale manfrediLa maggioranza Pd avvisa Giuseppe Conte: “La leader è Elly Schlein, ci guiderà lei alle Politiche 2027. È la soluzione naturale” - Andrea Orlando: “Abbiamo una leadership e abbiamo una coalizione, ma abbiamo anche un partito e lo dobbiamo utilizzare di più”. Scrive msn.com

elly soluzione naturale manfrediParla Manfredi: "Schlein premier? Soluzione più naturale. Se Meloni mi invita ad Atreju ci vado" - Il sindaco di Napoli all'evento Pd a Montepulciano: "Su Atreju segretaria e Conte dovevano coordinarsi prima. Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Elly Soluzione Naturale Manfredi