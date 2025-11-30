Elly Schlein | 13 miliardi buttati sul Ponte sullo Stretto Meloni e Salvini devono scusarsi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sostegno ai comitati contro il ponte. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato ieri, 29 novembre, alla manifestazione contro il ponte sullo Stretto, a Messina, esprimendo pieno sostegno ai comitati che si oppongono al progetto. “ Questo blocco rappresenta una vostra vittoria, frutto del lavoro paziente e degli argomenti portati avanti dai comitati. Noi siamo al vostro fianco insieme alle altre forze di opposizione presenti”, ha dichiarato Schlein dal palco. Critiche al governo: spreco di risorse pubbliche. La leader dem ha rivolto parole dure a Giorgia Meloni e Matteo Salvini: “Dopo le motivazioni della sentenza della Corte dei conti, il messaggio è chiaro: vi dovete fermare e scusare per aver sprecato 13 miliardi, risorse sottratte ad altre infrastrutture essenziali per Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Elly Schlein: “13 miliardi buttati sul Ponte sullo Stretto, Meloni e Salvini devono scusarsi”

