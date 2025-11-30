Elezioni regionali Follini | Attenti a cantare vittoria prima del tempo partita aperta

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “All'indomani delle elezioni regionali Schlein fa finta di aver vinto (forse addirittura 'stravinto') e Meloni fa finta di non aver perso. Due finzioni, appunto. Poiché la risalita del Pd e dei suoi alleati resta ancora difficile e altrettanto difficile resta la tenuta a lungo andare del governo e della sua maggioranza. Dunque ha ragione chi osserva che la partita è aperta, contendibile come oggi si usa dire. E che di qui al voto mancano troppe incognite perché si possa disporre fin d'ora di qualche lume sulle equazioni della prossima legislatura. Quello che fa riflettere, semmai, è proprio questa reciproca attitudine a cantare vittoria prima del tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

