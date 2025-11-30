Elezioni regionali Follini | Attenti a cantare vittoria prima del tempo partita aperta
Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “All'indomani delle elezioni regionali Schlein fa finta di aver vinto (forse addirittura 'stravinto') e Meloni fa finta di non aver perso. Due finzioni, appunto. Poiché la risalita del Pd e dei suoi alleati resta ancora difficile e altrettanto difficile resta la tenuta a lungo andare del governo e della sua maggioranza. Dunque ha ragione chi osserva che la partita è aperta, contendibile come oggi si usa dire. E che di qui al voto mancano troppe incognite perché si possa disporre fin d'ora di qualche lume sulle equazioni della prossima legislatura. Quello che fa riflettere, semmai, è proprio questa reciproca attitudine a cantare vittoria prima del tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Dietro le quinte delle elezioni regionali su Camera con Vista su La7 Vai su X
Dopo le elezioni regionali in Campania (andate bene) nel Partito Democratico di Napoli si riaccendono le lotte interne per il congresso metropolitano. A cura di Ciro Pellegrino - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, Follini: "Attenti a cantare vittoria prima del tempo, partita aperta" - “All'indomani delle elezioni regionali Schlein fa finta di aver vinto (forse addirittura 'stravinto') e Meloni fa finta ... Lo riporta iltempo.it
Elezioni in Toscana, crollo dell'affluenza: 47,7%. I dati per provincia, è un record negativo - Firenze, 13 ottobre 2025 – Elezioni regionali in Toscana, uno dei temi centrali di questa tornata elettorale e l' affluenza. lanazione.it scrive
Elezioni regionali in Toscana 2025 | Eugenio Giani confermato presidente col 53,9% dei voti. Tomasi resta al 40,9% - Volti nuovi, qualche esclusione eccellente, molte conferme e un paio di rientri, un Pd che non sarà più autosufficiente (nella scorsa legislatura i dem avevano da soli più della metà dei consiglieri), ... corrierefiorentino.corriere.it scrive