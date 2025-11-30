Elena Di Cioccio | Sieropositiva da 23 anni ho visto l’inferno in faccia Ma ho rifiutato di finire nel macello del dolore

"Dopo il coming out ho fatto tre cose in croce, ma tutto il resto non l'ho voluto fare, inimicandomi un sacco di gente. Adesso col cacchio che mi ospitano per fare promozione dello spettacolo. Ma io non volevo finire nel macello del dolore ”. Ha custodito quel segreto per oltre vent’anni, un incontro – quello con la malattia, Hiv, aveva 28 anni – che le ha condizionato la vita. Poi la dichiarazione aperta e pubblica – “sono sieropositiva” – accompagnata nel 2023 da un’autobiografia (‘Cattivo sangue’, editore Vallardi) e da uno spettacolo teatrale (ProPositiva). Elena Di Cioccio, 51 anni – figlia di Franz Di Cioccio, batterista della Pfm – attrice, stand up comedian, già volto tv e inviata delle Iene, ha preparato un nuovo spettacolo teatrale complesso, comico, autobiografico e a suo modo divulgativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elena Di Cioccio: “Sieropositiva da 23 anni, ho visto l’inferno in faccia. Ma ho rifiutato di finire nel macello del dolore”

Altre letture consigliate

Leggi la storia (anonima) di questa settimana e la risposta di Elena Di Cioccio qui: https://vanityfairitalia.visitlink.me/guE3YJ Invia la tua lettera alla rubrica Segreti. Scopri come nell'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Questa settimana parliamo di soldi, famiglia e eredità mancate. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti Vai su X

Elena Di Cioccio: “Sieropositiva da 23 anni, ho visto l’inferno in faccia. Ma ho rifiutato di finire nel macello del dolore” - Attrice, conduttrice tv e radiofonica,m stand up comedian, la 51enne Di Cioccio porta a teatro ProPositiva 2. Riporta quotidiano.net

“Sono sieropositiva da 23 anni. Immaginatemi a letto con lui che clicca sul sito del Ministero della salute e cercare informazioni. Addio pensiero sexy”: così Elena Di Cioccio - L'ex Iena debutta con un monologo dove ironizza sulla convivenza con la sieropositività, tra pregiudizi e momenti di vita quotidiana ... ilfattoquotidiano.it scrive

«Mi chiamo Elena Di Cioccio e sono sieropositiva da 23 anni: com'è difficile spiegare in camera da letto che non sono più contagiosa» - Attrice, conduttrice radio, già inviata delle «Iene», abita a Milano sui Navigli e ora racconta sul palco la sua vita quotidiana con l'Hiv: «Le reazioni? Segnala msn.com