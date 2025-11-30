Eleganza e originalità ’Lotus 2Gether’ sorprende con stile

di Egidio Scala Il Natale è vicino e si accende di stile con ’Lotus 2Gether’, il nuovo cofanetto regalo pensato per sorprendere con eleganza e originalità. Ogni orologio della collezione 2Gether è racchiuso in un astuccio raffinato e curato nei dettagli, che custodisce anche un bracciale abbinato: il duo perfetto per valorizzare qualsiasi look. Dalla grande esperienza di Lotus nel mondo dell’orologeria e della gioielleria nasce questa collezione che unisce due universi complementari in un’unica visione di stile: Lotus 2Gether, la precisione del tempo e la bellezza del dettaglio! La collezione Lotus 2Gether include i modelli della linea Lotus Old Money e una selezione di orologi femminili di grande personalità contraddistinti dai codici 19032 19033 19039 19040 19041 19042. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

