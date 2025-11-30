Eleganza e creatività Un viaggio nel tempo tra pietre e colori

Quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Amelia Zacco Variazione sul tema delle pietre e dei colori per l’orologeria femminile. Dove il design aggiunge un tocco di creatività, nel segno dei codici delle tradizioni. Così le Maison se da una parte attingono alla loro storia dall’altra continuano a innovare, il risultato sono orologi che assicurano un viaggio nel tempo tra passato e presente. "Serpenti è più di un’icona: è una vera e propria firma della Maison", dichiara Fabrizio Buonamassa Stigliani, direttore creativo orologeria Bulgari: la Maison è un esempio di creatività applicata a un modello, nel corso degli anni reinterpretato e declinato in diverse varianti, ma sempre fedele all’originale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

eleganza e creativit224 un viaggio nel tempo tra pietre e colori

© Quotidiano.net - Eleganza e creatività. Un viaggio nel tempo tra pietre e colori

Contenuti che potrebbero interessarti

eleganza creativit224 viaggio tempoEleganza e creatività. Un viaggio nel tempo tra pietre e colori - di Amelia Zacco Variazione sul tema delle pietre e dei colori per l’orologeria femminile. Scrive quotidiano.net

Via Magnolfi perde "If". Sinonimo di eleganza: "Un bel viaggio di 50 anni" - Monica Sanesi insieme alla mamma Anna Maria, battagliera commerciante in difesa del centro chiude l’attività. lanazione.it scrive

Eleganza senza tempo fra tradizione e innovazione - La collezione si muove su un binario che collega passato e futuro, offrendo un guardaroba trasversale pensato per diverse generazioni. Lo riporta esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Eleganza Creativit224 Viaggio Tempo