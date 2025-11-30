Eleganza e creatività Un viaggio nel tempo tra pietre e colori
di Amelia Zacco Variazione sul tema delle pietre e dei colori per l’orologeria femminile. Dove il design aggiunge un tocco di creatività, nel segno dei codici delle tradizioni. Così le Maison se da una parte attingono alla loro storia dall’altra continuano a innovare, il risultato sono orologi che assicurano un viaggio nel tempo tra passato e presente. "Serpenti è più di un’icona: è una vera e propria firma della Maison", dichiara Fabrizio Buonamassa Stigliani, direttore creativo orologeria Bulgari: la Maison è un esempio di creatività applicata a un modello, nel corso degli anni reinterpretato e declinato in diverse varianti, ma sempre fedele all’originale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
