Ecco le contestazioni dei pm

Laverita.info | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si indaga su concerto e ostacolo alla vigilanza nella scalata a Mediobanca. Gli interessati smentiscono. Lovaglio intercettato critica l’ad di Generali Donnet. La scalata di Mps su Mediobanca continua a produrre scosse giudiziarie. La Procura di Milano indaga sull’Ops. I pm ipotizzano manipolazione del mercato e ostacolo alla vigilanza, ritenendo possibile un coordinamento occulto tra alcuni nuovi soci di Mps e il vertice allora guidato dall’ad Luigi Lovaglio. Gli indagati sono l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone; Francesco Milleri, presidente della holding Delfin; Romolo Bardin, ad di Delfin; Enrico Cavatorta, dirigente della stessa holding; e lo stesso Lovaglio. 🔗 Leggi su Laverita.info

ecco le contestazioni dei pm

© Laverita.info - Ecco le contestazioni dei pm

Altri contenuti sullo stesso argomento

Diritto di difesa e contestazioni alla CTU nella comparsa conclusionale e in appello - Nel ricorso, i soggetti soccombenti in appello lamentavano, tra gli altri motivi, la violazione di numerose norme del codice di procedura civile, tra cui gli articoli 88, 101, 112, 189 e 190 c. Scrive diritto.it

contestazioni pmScalata a Mediobanca, le contestazioni della procura di Milano - Secondo i pm affidare la mediazione a Banca Akros appare «inspiegabile se non come tentativo di pilotare l’operazione». Segnala msn.com

contestazioni pmTod’s, ‘preoccupante tempismo del pm Storari’ - "In merito alle nuove contestazioni sulla medesima vicenda, la società sta ora esaminando con ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Contestazioni Pm