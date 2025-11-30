Dopo l’anticipo di ieri tra Certaldo e la capolista Grassina (1-2: Simoni, Menga, Pennini) e Viareggio-Pro Sorgenti Livorno (0-0), oggi alle 14,30 si giocano le altre partite della 12ª giornata, con inizio alle 14,30. Girone A Sestese-Frates Perignano (arbitro: Cattaneo di Novara). Polloni non avrà Belli squalificato, ma recupera Dianda più a disposizione i nuovi acquisti: Sarr (recuperato) e Arias (ex Pontassieve). Girone B Rondinella-Val. Mazzola (arbitro: Danesi di Pistoia). Per l’ex capolista Rondinella, si apre un trittico di fuoco: Mazzola, Colligiana e Sansovino. Da oggi sono a disposizione di Tronconi i nuovi acquisti: Gianluca Corcione (’07) ex Poggibonsi e Niccolò Tofanari difensore ex Pistoiese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza. Il Grassina non frena. Rondinella per rialzarsi