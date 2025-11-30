È tutto vero | Mediaset cancella il Grande Fratello e fa fuori Nuzzi! Ecco chi prende il controllo

Il daytime del Grande Fratello sparisce e Nuzzi viene ridotto. Una scelta sorprendente cambia tutto su Canale 5 Stacco netto su Canale 5: Mediaset cancella il daytime del Grande Fratello e accorcia Nuzzi. La decisione è presa. Canale 5 cambia ritmo e taglia senza esitazioni. Da dicembre, la programmazione pomeridiana subirà una svolta drastica. Il daytime del Grande Fratello sparisce dal palinsesto, e “Dentro la Notizia” di Gianluigi Nuzzi perde più di venti minuti d’aria. A occupare gli spazi liberati ci penserà “La Forza di una Donna”, la soap turca che ha stregato il pubblico estivo e ora punta a dominare anche l’inverno. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

