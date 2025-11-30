È successo 20 giorni prima Garlasco la notizia su Andrea Sempio | cosa è stato scoperto

C’è un momento in cui la cronaca si trasforma in ossessione collettiva: storie che ritornano, dubbi che si allungano come ombre e dettagli che sfuggono, lasciando un senso di inquietudine. In quelle 48 ore che nessuno oggi pare ricordare, qualcosa si è mosso dietro le quinte del caso Garlasco. >> “L’anno si chiude così, meglio saperlo prima”. Oroscopo dicembre, Paolo Fox avvisa questi segni. Cosa succede nel mese: previsioni importanti e inaspettate Non basta il tempo a cancellare certi interrogativi. Le indagini, gli errori, i silenzi: tutto si fa nuovamente presente quando affiora il sospetto che, tra istituzioni e privati, siano intercorsi contatti troppo fitti, troppo rapidi, troppo inspiegabili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it