È sotto shock e non ha dormito per due notti | parla il fidanzato della 23enne aggredita in pieno centro a Bergamo
Bergamo. È ancora scossa e non se la sente di parlare con nessuno la ragazza bengalese che martedì pomeriggio è stata aggredita in pieno centro città da un connazionale, Amran Md, 27 anni, poi arrestato. A ricostruire quei minuti di paura è il fidanzato, Priyo Hoque, 21 anni, anche lui bengalese, intervenuto subito dopo aver ricevuto posizione e foto della giovane. La 23enne stava tornando dal lavoro quando è stata seguita sull’autobus e poi in strada dall’uomo che l’aveva insultata e minacciata. “Avevo già la sua posizione – racconta Hoque – dopodiché mi ha inviato le foto di quell’uomo. Aveva paura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
