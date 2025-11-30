È nell’interesse nazionale | Netanyahu chiede a Herzog la grazia e l’impunità

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto ufficialmente pervenire al presidente Isaac Herzog una richiesta di grazia per essere assolto da ogni responsabilità nei tre filoni di processo che lo vedono imputato per corruzione. La richiesta di grazia a Herzog. Il capo del governo di Tel Aviv ha sottoposto all’ufficio presidenziale un documento di 111 pagine redatto dal suo avvocato Amit Hadad in cui si sottolinea che se Herzog accettasse questa richiesta Netanyahu avrebbe l’opportunità di “dedicare tutto il suo tempo, le sue capacità e le sue energie al progresso di Israele in questi tempi critici”, e una sua lettera personale dove scrive che la grazia consentirebbe di “comporre la frattura nazionale” e di “abbassare la temperatura” della contesa politica israeliana. 🔗 Leggi su It.insideover.com

