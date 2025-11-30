È nato Leandro! Il campione italiano diventa papà bis

Un sorriso che parla più di mille parole, una foto che racconta una storia nuova. I fan sono rimasti senza fiato davanti all’annuncio arrivato all’improvviso: per il campione italiano è un momento che segnerà per sempre la sua vita. Ma cosa si nasconde dietro questo scatto tenerissimo? Le luci dei riflettori erano tutte su di lui, ma questa volta non per una vittoria sul campo. Lorenzo Musetti, volto amatissimo del tennis azzurro, ha scelto di condividere con il mondo una gioia intima: è diventato papà per la seconda volta. E il modo in cui ha dato la notizia ha conquistato tutti. “L’amore si moltiplica”: la frase che fa il giro del web. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it