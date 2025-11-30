È morto Tom Stoppard drammaturgo vincitore del premio Oscar per Shakespeare In Love Re Carlo | Era un caro amico che indossava il suo genio con leggerezza

Mondo del cinema in lutto. Il drammaturgo britannico Tom Stoppard, vincitore di un Oscar per la sceneggiatura di “Shakespeare In Love” del 1998 è morto all’età di 88 anni. In una dichiarazione rilasciata sabato 29 novembre, la United Agents ha dichiarato che Stoppard è morto “serenamente” nella sua casa nel Dorset, nell’Inghilterra meridionale, circondato dalla sua famiglia. “Sarà ricordato per le sue opere, per la loro brillantezza e umanità, e per il suo ingegno, la sua irriverenza, la sua generosità d’animo e il suo profondo amore per la lingua inglese “, hanno dichiarato. “È stato un onore lavorare con Tom e conoscerlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Tom Stoppard, drammaturgo vincitore del premio Oscar per “Shakespeare In Love”. Re Carlo: “Era un caro amico che indossava il suo genio con leggerezza”

