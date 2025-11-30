È meglio che vado in carcere altrimenti qui finisce male | lascia i domiciliari e va dai carabinieri

Napolitoday.it | 30 nov 2025

Ha suonato al citofono della caserma dei carabinieri di Scampia chiedendo di essere portato in cella: “È meglio che vado in carcere altrimenti qui finisce male”. Così un 54enne, agli arresti domiciliari per droga, è finito davvero in carcere per evasione.Stamattina l’uomo si è presentato davanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

