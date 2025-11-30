Le luci di Natale si sono accese ieri in tutta Ferrara. Gli alberi di viale Cavour, le vie e le piazze del centro storico: oltre 130 km di luminarie illuminano le vie del centro storico, creando un percorso che collega le principali strade e aree commerciali. A valorizzare i luoghi simbolo della città sono installazioni luminose artistiche e scenografiche, perfette per immergersi nella magia del Natale. Alle creazioni al Parco Marco Coletta, già accese, da ieri si sono illuminate anche piazza Municipale, piazza Ariostea con la stella cometa e la Rotonda Foschini con un albero illuminato a festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - É la festa delle luminarie. Magia per 130 chilometri