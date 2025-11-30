È già delirio nella zona dei pastori nel centro storico di Napoli | FOTO
Folla immensa a San Gregorio Armeno nell'ultimo sabato di novembre.Senso unico a scendere per i pedoni provenienti da via Tribunali. Difficile cercare di convincere quelli che invece, provenendo da San Biagio dei Librai, vogliono salire.È già delirio nella zona dei pastori nel centro storico di.
