Dzeko col megafono sotto la curva dei tifosi della Fiorentina a Bergamo scene mai viste | cosa ha detto

Al termine della partita persa dalla Fiorentina in casa dell'Atalanta, Edin Dzeko si è fatto dare un megafono dai tifosi viola arrivati a Bergamo e ha fatto loro un discorso chiaro: sotto la curva sono stati momenti di grande tensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

