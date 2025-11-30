D’Urso show a Ballando in lacrime per la madre poi attacca | Dette cose non vere

(Adnkronos) – "Questa settimana sono state scritte cose non vere". Così Barbara D'Urso è intervenuta a Ballando con le stelle per smentire alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. La conduttrice televisiva ha respinto una volta per tutte il presunto coinvolgimento nel 'lastra gate' di Francesca Fialdini sia le voci secondo cui vorrebbe imitare Raffaella Carrà, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it