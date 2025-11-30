Due operatrici della Croce Rossa aggredite di notte da una ragazza all' arrivo in ospedale è l' ennesimo episodio
Ennesimo episodio di violenza, questa volta in Abruzzo, nei confronti degli operatori sanitari.Vittime, la scorsa notte intorno alle ore 2, due operatrici del comitato di Teramo della Cri.Le due soccorritrici erano impegnate in un servizio di emergenza sanitaria, hanno prestato soccorso a una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross : Alle 02:00 di stanotte, due operatrici del Comitato di Teramo della CRI impegnate in un servizio di emergenza sanitaria, hanno prestato soccorso ad una ragazza di 25 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. - facebook.com Vai su Facebook
I Princìpi Fondamentali costituiscono l’etica e lo spirito del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: - Umanità - Imparzialità - Neutralità - Indipendenza - Volontarietà - Unità - Universalità Questi pilastri guidano l'azione delle Volontari Vai su X
Due operatrici della Croce Rossa aggredite di notte da una ragazza all'arrivo in ospedale, è l'ennesimo episodio - Ennesimo episodio di violenza, questa volta in Abruzzo, nei confronti degli operatori sanitari. Riporta ilpescara.it
Teramo - Due volontarie della Croce Rossa aggredite in ambulanza - Nuova aggressione ai danni di un equipaggio della Croce Rossa Italiana impegnato nel servizio di emergenza nel Teramano. Lo riporta veratv.it
Aggressione a due volontarie Croce Rossa nel Teramano - Una nuova aggressione ai danni di un equipaggio della Croce Rossa Italiana di Teramo, impegnato nel servizio di emergenza territoriale in convenzione con la centrale 118 Asl. Come scrive ansa.it