Due concerti alla Clinica Oncologica di Chieti per augurare buon Natale a pazienti e familiari
Le note del sassofono e del mandolino entrano in ospedale per portare il clima delle feste tra i pazienti. Anche quest’anno, l’associazione “Voi&Noinsieme Aps” rinnova il suo impegno per l’accoglienza all’interno della Clinica oncologica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
