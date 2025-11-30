E poi arriva Dua Lipa, e tutto il resto scompare. Bastano pochi secondi del video diffuso da NBCUniversal e Peacock per capire la differenza abissale tra chi sa raccontare un evento globale e chi, invece, continua a giocare in una serie minore. La pop star britannica di origine kosovaro-albanese è il volto scelto dal network . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Dua Lipa porta Milano Cortina 2026 nel mondo, gli influencer scelti dalla Fondazione no