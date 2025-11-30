Droga soldi provento di spaccio e anche una mannaia | condannato

Prima c’è stata una fitta indagine sotto copertura, poi è scattato il blitz antidroga ad opera dei poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo. Gli agenti che avevano fatto irruzione nell’abitazione di Porto Sant’Elpidio di un magrebino di 36 anni dove, bene occultate, avevano rinvenuto eroina, hashish, denaro provento della vendita della droga, materiale per il confezionamento delle dosi e due mannaie. Il nordafricano, dopo le indagini portate a termine dalla polizia, è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a tre anni e due mesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

