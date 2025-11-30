Drammatico incidente a Catania auto si ribalta sullo spartitraffico | morto il padre grave figlio 14enne

Padre 38enne e figlio viaggiavano a bordo di una Smart quando, per motivi ancora tutti da chiarire, la vettura ha toccato con violenza lo spartitraffico, ribaltandosi e finendo la sua corsa con uno schianto contro un muro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

