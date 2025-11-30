Dramma in serata | donna trovata morta in casa

Dramma questa sera a Brindisi, al rione Santa Chiara: un'anziana è stata trovata morta all'interno della sua abitazione, in via Legnago, alle spalle dell'istituto scolastico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Dramma in serata: donna trovata morta in casa

Altre letture consigliate

Nella serata di ieri, un drammatico incidente domestico ha scosso la comunità di Tertenia. Una donna di 72 anni è stata soccorsa in seguito a una caduta dall'alto mentre si dedicava alle pulizie sul tetto della propria abitazione - facebook.com Vai su Facebook

Fare la differenza in territori sconvolti dal dramma della guerra, aiutando i produttori di vino locali a proseguire il loro lavoro: Roberto Cipresso, winemaker che fa base a #Montalcino, ha ricevuto a Roma, nel corso della serata di #Bibenda2026 montalcinonew Vai su X

Dramma in serata: donna trovata morta in casa - Dramma questa sera a Brindisi, al rione Santa Chiara: un'anziana è stata trovata morta all'interno della sua abitazione, in via Legnago, alle spalle dell'istituto ... Segnala msn.com

Dramma durante un furto: anziana muore d’infarto dopo aver scoperto i ladri - Un dramma ha sconvolto la tranquilla comunità di Nole Canavese, in provincia di Torino, dove nella serata di sabato 15 novembre è stata trovata senza vita Ida Pradotto, 88 anni, all’interno della sua ... Secondo controcopertina.com

Treviso, recuperata auto nel Sile con due cadaveri a bordo: sono i figli della donna trovata morta nello stesso fiume - Quella che sta venendo alla luce nelle ultime ore nelle acque del fiume Sile, in località Silea, nel Trevigiano, è una vicenda famigliare terribile e drammatica. Scrive blitzquotidiano.it