Il posticipo domenicale della tredicesima giornata non è una partita qualunque. Roma e Napoli si sfidano alle 20.45 in un Olimpico che si prepara a vivere una serata da vertigini. Il Milan ha preso la testa della classifica dopo la vittoria sulla Lazio, ma il primato resterà provvisorio soltanto fino al triplice fischio di questa sfida. Il derby del Sud diventa così uno scontro diretto che può ridefinire, in un colpo solo, gli equilibri dell’intero campionato. Dove vedere Roma-Napoli in streaming. L’appuntamento è, come da tradizione, in esclusiva su DAZN, che trasmette tutte le partite della Serie A 202526. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dove vedere Roma-Napoli gratis in streaming: ecco il link live